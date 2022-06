Ralph Keuning stopt onmiddellijk als directeur van Museum de Fundatie

Meisje (4) ziet hoe haar vader wordt afgetuigd na verkeersru­zie in Zwolle

Irritatie in het verkeer leidde tot een hard treffen in de Assendorperstraat in Zwolle, waar niet alleen willekeurige omstanders getuige van waren, maar ook het 4-jarige dochtertje van een automobilist, die het aan de stok had met twee jongens op scooters. Zij heeft vanuit de auto gezien hoe haar vader werd neergeslagen en klappen en trappen tegen het hoofd kreeg en was daar behoorlijk overstuur van.

15:03