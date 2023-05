Rav van den Berg is bij PEC Zwolle druk met twee elftallen: ‘Als we kampioen worden, gaan we feesten, echt wel’

MET VIDEO Veel regen en dan komt Rutte ook nog met slecht nieuws naar Zwolle voor Bevrij­dings­fes­ti­val: ‘Zijn niet vrolijk’

Het Bevrijdingsfestival Overijssel is vrijdag deels in het water gevallen. Festivaldirecteuren Annemien Brugging en Emma Quilligan vinden het te vroeg om conclusies te delen, maar omschrijven hun gevoel als ‘niet vrolijk’, nadat het festival in de middag vanwege mogelijk onweer zelfs deels werd stilgelegd. En dan kwam Mark Rutte ook nog met slecht nieuws.