Rechter doet uitspraak: groene deelscooter verdwijnt uit het Zwolse straatbeeld, concurrenten mogen vanaf nu de weg op

De vergunningen voor deelscooters in Zwolle verleend aan Felyx en Check blijven in stand, oordeelde de rechtbank dinsdagavond. Daarmee verdwijnen de groene deelscooters van concurrent Go Sharing uit het straatbeeld in de stad.

Go Sharing vocht dinsdag in een kort geding de vergunningverlening aan. Dat was kort dag, want vanaf woensdag mogen concurrenten Felyx en Check hun deelscooters op straat zetten. Go was actief in Zwolle vanaf mei 2021 en wilde graag door. In oktober bleek dat ze de derde inschrijver waren. Felyx en Check waren een fractie eerder. De gemeente verleent echter maar twee vergunningen voor elk 150 deelscooters.

Mailbombardement

Go Sharing meldde dinsdag dat ze haar 150 deelscooters inmiddels van straat heeft gehaald. Maar ze vocht toch de vergunningverlening aan. Go vermoedt dat zeker een van de twee concurrenten via het plaatsen van een mailbombardement de aanbesteding heeft gewonnen. Vele tientallen mails vlogen vanaf exact 9.00 uur de mailbox van de gemeente in. Mocht dat wel? Was het niet zo dat een natuurlijk persoon de aanvraag moet indienen? ,,Hier is geen sprake van een gelijk speelveld’’, zei advocaat Marieke van der Holst namens Go Sharing. De binnengekomen mails leken op rondetijden uit de Formule 1, zei de rechter, zo kort volgden ze op elkaar.

Gedoogd

Volgens de gemeente is alles eerlijk verlopen. ,,Als het Go allemaal zo onduidelijk was, waarom hebben ze dan geen vragen gesteld over de aanbesteding? Het systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is hier correct toegepast’’, zei de raadsman van de gemeente. Volgens de advocaat van de gemeente zou een schorsing van de twee vergunningen ook niet zomaar betekenen dat Go Sharing door mag gaan. Die scooters zijn gedoogd tot en met dinsdag.

Deelscooterverhuurder Felyx ontkende dat zij een mailbombardement of een mailbot hebben gebruikt. ,,Ik heb gewoon heel vaak op de verzendknop gedrukt’’, zei de raadsman van Felyx. Aanbieder Check ging daar niet op in.

De rechter deed vijf minuten na de zitting dinsdagavond meteen uitspraak. Hij zag geen reden om de vergunningen te schorsen. ,,De conclusie dat ze onrechtmatig zijn verleend, kan ik niet trekken. Het systeem ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ kan problematisch zijn, maar ik kan niet concluderen dat hier het gelijkheidsbeginsel geschonden is.’’ Go Sharing heeft nog wel een bezwaarprocedure lopen bij de gemeente. Een uitspraak wordt pas over enkele maanden verwacht.