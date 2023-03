Rechter veegt bezwaren tegen stalen damwand in Zwarte Water van tafel: zorgvuldig voorbereid

MET VIDEO Geliefde ‘Nuri’ stopt na 40 jaar met autowassen in Zwolle: ‘Iedereen noemt mij zo, maar ik heet anders’

De geliefde Orhan Kilic stopt na ruim 40 jaar met autowassen bij Effe Wassen aan de Ceintuurbaan. Gaat er niet meteen een lampje branden bij zijn naam? Kilic is beter bekend onder de naam Nuri. Bijzonder, want dit is de naam van de eigenaar die zijn zaak al in 1993 verkocht. ,,Lotte van Beek kwam in de wasstraat om haar olympische medailles aan mij te laten zien.”