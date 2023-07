Rechter vindt straf voor gewelddadige PEC-fan ‘nog mild’: ‘Dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid’

indebuurt.nl Na 42 jaar keert de vertrouwde bar van Het Wijnhuis terug bij oud-eigenaar Theo: 'Hij werd er stil van'

Lief en leed verdronk men aan de bar, maar nu is hij weer ’thuis’ bij Theo Runhaar. Zoon Ruben wist wel wat er moest gebeuren toen hij hoorde dat de trouwe bar van Het Wijnhuis verdween. “We wilden er een grafkist van maken, zodat pa begraven kon worden in zijn bar. Maar dit vonden we iets te cru.” Dus werd het íets anders.