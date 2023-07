Regen- en hagelbuien, ook opklaringen in Zwolle vandaag

Kassa van CSV’28 rinkelt na miljoenen­trans­fer Tijjani Reijnders opnieuw: ‘KNVB is al gebeld’

Het bestuur van CSV’28 hield de afgelopen tijd likkebaardend het voetbalnieuws in de gaten. En nu de transfer van Tijjani Reijnders van AZ naar AC Milan rond is, kan binnenkort een slordige 100.000 euro in de clubkas worden gestort. Niet voor het eerst incasseert de Zwolse club een flinke opleidingsvergoeding. ,,FC Twente, PEC Zwolle, CSV’28, AZ, AC Milan. Een mooi rijtje.”