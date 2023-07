Regenbuien, maar soms ook zon in Zwolle vandaag

update Drie verdachten van zware mishande­ling bij bioscoop in Zwolle melden zich bij politie

De drie jongemannen die in de nacht van 1 op 2 juli bij de Pathé-bioscoop in Zwolle met grof geweld een andere jongen in elkaar schopten, hebben zich gemeld bij de politie. Dat gebeurde nadat de politie hen een week de tijd had gegeven om zich te melden, anders zouden ze herkenbaar worden gemaakt op de beelden die een omstander van de mishandeling heeft gemaakt.