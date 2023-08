Regenwater opvangen en subsidie krijgen: zo werkt het in Zwolle

met video Oranjevere­ni­ging Wilsum introdu­ceert 45-plus­tent op Oranje­feest: ‘Willen vereniging voor iedereen zijn’

De Oranjevereniging in Wilsum doet het graag nét even anders; daar waar heel Nederland het oranjegevoel eind april viert, houdt de Kamper kern trouw vast aan de verjaardag van voormalig koningin Wilhelmina eind augustus. En in plaats van in te zetten op verjonging, probeert Wilsum ook de ouderen bij het feest te betrekken met een speciale 45-plustent op het feestterrein.