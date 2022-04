Regio Zwolle Volleybal na grote overwinning bijna zeker van halve finale in de play-offs: ‘We moeten wel waakzaam zijn’

Met een bekeken tikje over het blok mag Marly Bak het winnende punt binnenslaan. Het is tekenend voor een partij waarin Regio Zwolle op alle vlakken de betere is. De ploeg van Meijer komt eigenlijk geen moment in de problemen tegen de nummer 6 van de eredivisie. ,,We lieten ze heel even geloven bij 18-21 in de eerste set, maar die wonnen we met 19-25. Tekenend voor hoe scherp we waren. Iedereen ook, of het nou Marly, Marianne (het Lam-Scholten), Iris (Reinders) of Suzanne (Schut) was”, stelt Meijer.