Regio Zwolle Volleybal raakt drie ervaren speelsters kwijt aan VV Utrecht: ‘We zijn zeker niet in paniek’

VIDEO + UPDATE Twee doden bij schietpar­tij in McDonald's Zwolle: ‘Dader schoot zijn hele magazijn leeg’

Twee mannen van 57 en 62 jaar zijn vanavond in een vestiging van de McDonald’s in Zwolle doodgeschoten. Dat gebeurde in het bijzijn van ouders en kinderen. Het zou gaan om een gerichte actie. Het personeel is in veiligheid gebracht. De politie houdt een klopjacht op in ieder geval één dader. ,,Het is niet normaal wat we hebben gezien”, vertelt een van de ooggetuigen. Burgemeester Peter Snijders reageert geschokt op de gebeurtenis.

31 maart