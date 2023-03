Reinier Meijerink met Nieuwleusen op weg naar de eerste klasse: ‘Waarom niet?’

tweede klasseCijfers liegen niet: Nieuwleusen is een serieuze titelkandidaat in 2J. Na een overtuigende 4-1 zege op Elim staat het, met een wedstrijd meer gespeeld, op gelijke hoogte met koploper DOS’37.

Aanvoerder Reinier Meijerink werd met drie doelpunten de grote man in een voetbalmiddag die een tumultueuze voorbereiding kende. Het bestuurlijke ontvangstcomité van Nieuwleusen werd namelijk verrast door Elimse bezwaren over het beoogde speelterrein.

Volledig scherm Reinier Meijerink knikt de 2-1 binnen voor Nieuwleusen. © Enzio Ardesch

De soap in het kort. Elim geeft bij aankomst in Nieuwleusen aan op het hoofdveld te willen spelen, dat is afgekeurd door de plaatselijke consul. Of in ieder geval niet op het kunstgrasveld, want dat voldoet volgens Elim niet langer aan de kwaliteitsnormen. Een opmerkelijk standpunt, waarvoor de gasten zelfs een document als ondersteunend bewijs hebben meegenomen. Uiteindelijk blijkt een bliksembezoek van de Rijdende Rechter niet nodig. Vanuit de bestuurskamer wordt namelijk telefonisch contact gelegd met de gemeente, die bevestigt dat het kunstgras wel degelijk aan de eisen voldoet. En dus rolt de bal ‘gewoon’ om 14.30 uur.

Geen spits

Reinier Meijerink kan er na afloop wel om lachen. ,,Onzin natuurlijk. Het kunstgrasveld ligt er al jaren en daardoor zijn we zelf ook niet meer zo blij met de kwaliteit. Maar het is gewoon ons officiële tweede veld.’’ Het zorgt dan ook niet voor afleiding bij de 26-jarige aanvoerder. ,,Ik ben al lang blij weer te kunnen spelen na een meniscusblessure. En doordat Randy Vink geblesseerd is, speelde ik sinds lange tijd weer eens in de spits. Ging best aardig volgens mij.’’

Dat laatste is een understatement. Meijerink maakt na een kwartier de openingstreffer uit een penalty. Elim komt vlak daarna op gelijke hoogte via Mike Doldersum, maar Meijerink zorgt met een kopbal voor een 2-1 ruststand. Het is duidelijk dat Meijerink een verleden als spits heeft. ,,In de jeugd speelde ik altijd op het middenveld en daar begon ik in de senioren ook. Daarna heb ik vier jaar in de spits gespeeld. Toen er talenten uit de jeugd overkwamen, ben ik teruggegaan naar het middenveld.’’

In de tweede helft beslist Meijerink het duel, door na een dik uur spelen een vrije trap met de borst te verlengen. Klinkt er na drie treffers bij Meijerink een interne lokroep voor een hernieuwd leven als spits? Het antwoord is duidelijk. ,,Nee. Spits zijn is wel leuk, maar ik ben geen echte spits die altijd voor de goal klaarstaat om het balletje in te tikken. Ik ben blij dat er jonge aanvallers zoals Randy Vink zijn bijgekomen. Dan kan ik lekker op het middenveld de verbindende rol tussen de verdediging en aanval spelen en rust in het elftal brengen.’’ In de blessuretijd maakt Leon de Raad er nog 4-1 van. Kortom, een middag zonder zorgen en dus een goed moment om vooruit te blikken.

Eerste klasse

Want komt de eerste klasse ter sprake, dan fonkelen de ogen van Meijerink. ,,Waarom niet? We bekijken het week per week, maar wij staan nu ook bovenaan, hè. Met een hecht en tactisch sterk team dat alleen nog maar beter wordt door alle jonge jongens. Natuurlijk heeft bijvoorbeeld DOS’37 goede voetballers, maar dat is ook niet zo gek als je ze overal vandaan plukt. Ik denk niet dat wij minder zijn dan hen of Gramsbergen, maar dat gaan we de komende weken zien.’’

En ook persoonlijk durft Meijerink de stap naar een hoger niveau wel aan. ,,Maar dan wel met Nieuwleusen. Ik ben ooit wel eens benaderd door IJVV, maar dat was geen serieuze optie. Waarom zou ik weggaan? We kunnen met deze jonge groep hele mooi dingen bereiken.’’

