Restaurant ziekenhuis Zwolle gesloten door nachtelijke wateroverlast

De knop begaf het midden in de nacht, zo rond half twee, in het berghok van het restaurant in het hoofdgebouw. Voordat de leiding kon worden afgesloten was er zoveel water vrij gekomen dat de inhoud van het berghok als verloren beschouwd mag worden. Het schoonmaakwerk is zo'n klus, dat het restaurant voorlopig nog dicht is. In het tegenoverliggende winkeltje is wel een beperkt assortiment beschikbaar.