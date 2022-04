Rita ontkomt dankzij politieruiter Melissa maar net aan botsing met paard bij PEC Zwolle: ‘Ik ben geen hooligan!’

De spanning is zondagmiddag 3 april rond het middaguur te snijden bij het Mac3Park-stadion in Zwolle. De immer beladen derby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles doet er dit jaar nog meer toe, want de Zwolse club bungelt op de rand van degradatie en elke overwinning is welkom.

Daarom is er een hoop politie op de been, maar zijn ook supporters al vroeg naar het stadion gekomen om de sfeer erin te krijgen. Ook Rita en Dik van Putten uit Hattemerbroek zijn erbij. Voor het eerst in lange tijd, ook al hebben ze al heel lang een seizoenkaart. ,,Mijn man is ernstig ziek en we hebben staanplaatsen, maar dat ging niet meer. Nu hadden vrienden geregeld dat we een zitplaats hadden.’’