Rode lichten massaal genegeerd bij storing op het spoor in Zwolle: ‘Niet zonder gevaar’

Zwolle moet er op rekenen dat het zo’n vijf jaar zonder grote evenementenhal zit. Er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe hal, terwijl de IJsselhallen over minder dan een jaar tegen de vlakte moeten. Een klein drama voor de stad, zegt Andries van Daalen van ondernemersclub ZwolleFonds. ,,Zo’n hal zorgt voor een sterkere Zwolse economie.”