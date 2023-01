Roeiend de oceaan over, deze vier Zwolse vrouwen doen het: ‘Dat maakt je soms wel angstig, ja’

indebuurt Nieuwe winkel met vintage-sieraden in Zwolle: 'Zonde wat er wordt vernietigd'

Vintage-sieraden, je vindt ze vanaf nu ook in Assendorp. Reinout van der Linde is de nieuwe eigenaar van een sieradenwinkel in de Zwolse wijk. Op 8 december opende hij Linde Vintage Sieraden.

