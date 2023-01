Rosannes beperking zorgt voor onbegrip, dus maakt zus Lisa een podcast: 'Ik laat de positieve kant zien'

indebuurtLisa van Doorn (27) stuitte op veel onbegrip wanneer ze de verstandelijke beperking van haar zusje Rosanne en haar werk in de gehandicaptenzorg bespreekbaar maakte. Volgens Lisa kreeg ze bijvoorbeeld vaak de vraag waarom ze met ‘dat soort mensen’ wilde werken. Ze begon in samenwerking met zorgorganisatie Frion een podcast: Onbeperkt. “Ik wil de positieve kant laten zien van mensen met een beperking.”

Lisa werkt in de gehandicaptenzorg en heeft een zusje met verstandelijke beperking. “Wanneer ik vrienden vertelde over mijn werk, kreeg ik veel onbegrip als reactie. Mensen begrepen niet wat ik zo mooi vind aan mijn werk en vinden mensen met een beperking soms zielig. Dat vind ik heel erg jammer, want ik heb daar een heel andere ervaring mee. Niet alleen mijn zusje, maar ook de mensen op mijn werk verrijken mijn leven. Ik vind ze door hun beperking juist heel bijzondere mensen, op hun eigen manier. Ik denk dat heel veel mensen dat niet zo zien.”

Onbegrip in de gehandicaptenzorg

Lisa begon een podcast waarin ze met verschillende mensen in gesprek gaat. “Ik ben zelf een enorme liefhebber van podcasts. Reportages waar mensen op zoek gaan naar bijvoorbeeld hun roots of de dader van een misdrijf, vind ik heel interessant. Het inspireerde me om zelf een podcast te maken over onbegrip in de gehandicaptenzorg. Ik ging naar mijn werkgever en kreeg alle creatieve vrijheid om aan de slag te gaan.”

Bijzondere verhalen

Wat kunnen we verwachten van de verhalen in de podcast? “Ik wilde in de podcast vatten wat wij, de zorgmedewerkers, zo mooi vinden aan ons vak. Maar ook wat er zo mooi is aan de mensen waarmee wij werken. Ik kan veel vertellen vanuit mijn ervaring als zus en mijn werk, maar wil ook andere mensen aan het woord laten. Ik deed een oproep en kreeg een reactie van een vrouw van 84 jaar. Zij heeft een verstandelijk gehandicapte zus van in de zeventig. Het was heel bijzonder om te horen hoe er heel lang geleden omgegaan werd met mensen met een beperking. Er was nog veel meer onbegrip.”

Prangende vragen

Een van haar favoriete gesprekken was met een arts. “Aan haar stelde ik vragen die ik vanaf mijn jeugd had over gehandicapt zijn. Bijvoorbeeld hoe het kan dat iemand gehandicapt geboren wordt. Of hoe het kan dat er mensen zijn die hun hele leven niet in aanraking komen met iemand met een beperking.” Ook sprak Lisa met collega’s. “Een man vertelde dat hij altijd werkzaam was in de steigerbouw. Tijdens een open dag hielp hij mee als vrijwilliger bij Frion. Hij besloot zich om te scholen en in de zorg te gaan werken.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Lisa (r) met haar zusjes. © Jaco Hoeve.

Contact maken

Lisa stelt dat het voor sommige mensen een ‘enorme drempel’ kan zijn om contact te maken met mensen met een beperking. “Als je hen niet kent en je kijkt naar van de buitenkant naar een persoon, kan het contact best spannend zijn. Mensen met een verstandelijke beperking maken soms gekke geluiden of zien er anders uit. Je moet soms over een drempel om contact met hen te maken. Die drempels mogen er zijn, maar ik denk dat het het waard is om eroverheen te gaan.”

Breder publiek

Lisa merkt dat haar podcast een breder publiek trekt. “De podcast maakte ik in eerste instantie voor mensen die niet vaak in aanraking komen met gehandicapte mensen. Maar ik merk nu ook dat juist mensen die werken in de zorg of die op een andere manier verbonden zijn met het onderwerp ernaar luisteren. Ik kan ook echt zeggen dat ik de podcast voor mezelf gemaakt heb. Ieder gesprek was heel fijn om herkenning te vinden in elkaars woorden.”

Ben je benieuwd naar de podcast? Je kan het hier op Spotify luisteren.