ROVA staat met kinderrijke open dag stil bij 25-jarig bestaan: ‘Hij kent ook wel beelden van landen waar het allemaal op straat ligt’

Na ruim vijftien jaar hield ROVA weer eens een open dag. Aanleiding: het 25-jarig bestaan van de afvalverwerker die in 1996 werd opgericht. Tijdens de Ontdek ROVA Dag leerden bezoekers waartoe de organisatie op aarde is en wat er met hun afval gebeurt.

Bij binnenkomst van het milieubrengstation op bedrijventerrein Hessenpoort, krijgt de bezoeker een plattegrond in handen gedrukt. Een blik op het kaartje leert dat die zich met liefst 32 activiteiten/bezichtigingslocaties geen moment hoeft te vervelen. Met de aanloop zit het wel snor, mede door het prachtige weer. Vooral kinderen grijpen de kans om met die machtige machines en vrachtwagens te mogen ‘spelen’. De hele dag door wordt er flink getoeterd vanuit het omvangrijke wagenpark van de ophaaldienst.

Speelkwartier

Voor de jongens van Jeroen en Michel uit Dalfsen, 5 en 6 jaar, is het speelkwartier begonnen: ,,We zijn voor de vrachtwagens gekomen, die jongens houden van alles wat beweegt en groot is. Daarom gaan we ook naar open dagen van de brandweer. Ze kunnen ergens in zitten, een beetje kijken wat er in de vrachtwagen gebeurt die altijd langs hun huis rijdt”, zegt Jeroen. Michel: ,,Die van mij staat altijd op maandagochtend om 07.00 uur bij het raam, als ROVA het afval komt ophalen.”

Hoe duurzaam zijn ze zelf? ,,We vliegen zoveel mogelijk, rijden in een oude diesel”, grapt Michel. ,,Nee hoor, we scheiden netjes ons afval. We proberen het restafval te beperken, maar ik houd me totaal niet bezig met de kosten daarvan. In Dalfsen moeten we ons papier zelf wegbrengen, dat gaat naar de kringloop.”

Afval als grondstof is inmiddels behoorlijk in ons denken verankerd. © Frans Paalman

Plantje

Liselotte Buitelaar uit het Zwolse Stadshagen heeft net een plantje gescoord. Knikt naar haar zoontje: ,,We zijn voor hem heengegaan. Hij heeft al in een schoonmaakauto gezeten, nee, niet gestuurd, wel getoeterd. Ik heb wat foldertjes meegekregen, maar wij zijn al best wel goed met scheiden van afval bezig. Ik vind het voor de jongere generatie belangrijk dat ze zien dat afval wordt opgehaald. Met dank aan een goed afvalverwerkingsbedrijf. Hij kent ook wel beelden van landen waar het allemaal op straat ligt. Maar het draait vandaag vooral om de fun natuurlijk.”

Streng

Drie generaties Zwollenaren lopen gemoedelijk over het terrein. ,,Mijn broertje werkt hier”, zegt Miny Platje, die wordt vergezeld door haar dochter Kirsten van der Bol en kleindochter Zoëy, een tiener. ,,We vinden het leuk om te kijken wat er gebeurt met wat jij weg gooit. Ook om aan de kinderen te laten zien. Die gooien afval wel eens in de verkeerde bak. En soms doen ze het helemaal niet. We kunnen daar thuis wat strenger op toezien, ja, maar we proberen het ze wel bij te brengen”, zegt Kirsten. ,,Het is gewoon makkelijk om in de prullenbak te gooien”, verontschuldigt Zoëy zich lachend.”

Middels filmpjes krijgen bezoekers te zien wat er uiteindelijk met het afval (elders) gebeurt, waarbij hergebruik het uitgangspunt is. Erg interessant knikken ze. Miny woont in de wijk Assendorp, waar scheiden door ruimtegebrek lastiger is dan in het Stadshagen van haar dochter. ,,Gft gaat nu nog bij het afval, daar krijgen we binnenkort een emmer voor, en plastic brengen we naar de supermarkt.”

Bezoekers konden zelf een laadwagen bedienen. © Frans Paalman

Jeugd

Erik Rhee uit Zwolle heeft zijn zoon meegenomen. ,,Ik werk in deze branche, heb een bedrijf in Hardenberg dat vuilniszakken produceert, dus ik heb hier wel affiniteit mee.” Scheiden is niet altijd makkelijk, zegt Rhee. ,,Wij hebben een tuin waar je drie containers kwijt kunt, dat is een stuk makkelijker scheiden dan als je in een flatje woont. Dan gaat alles gewoon bij het restafval.” Dat er veel kinderen zijn doet hem goed. ,,Het begint bij de jeugd, met afval scheiden moet je op de basisschool al beginnen.”

Volgens ROVA-woorvoerder Maarten Frietema is de open dag inderdaad meer dan een kijkje in de keuken en feestelijke aangelegenheid in verband met het 25-jarig bestaan. ,,Sommigen denken dat afval op één hoop belandt, hier laten we zien dat er wat nuttigs mee gebeurt. Mensen kennen ons vooral als inzamelaar, minder bekend is dat we ook de buitenruimte beheren. Daar staan we vandaag bij stil.”