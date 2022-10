Rova vernielt twee keer perkje naast huis van Ton (73) in Zwolle: ‘Na 20 jaar moeten we opeens stoppen?’

Al meer dan twintig jaar onderhoudt Ton Haverink een perkje met planten achter zijn huis in de Zwolse wijk Westenholte. Een paar maanden terug stond er een boze Rova-medewerker bij zijn tuin en daarna is er twee keer een hek voor het perkje kapotgemaakt. Haverink is ten einde raad: ,,Wij doen dit al zo lang en doen toch geen vlieg kwaad?”