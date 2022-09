RRReis verruimt contactloos betalen in de Zwolse stadsbus

Na een succesvolle start in achttien bussen eerder dit jaar, is de nieuwe betaalvorm naast de OV-chipkaart nu beschikbaar in 73 bussen die door Zwolle rijden. Die bussen zijn voorzien van OVpay logo’s.

Slimmer

In- en uitchecken met een betaalpas of creditcard is een van die nieuwe betaalvormen. Reizigers kunnen sinds 1 september bij RRReis in alle bussen van de Zwolse Stadsdienst in- en uitchecken met diverse contactloze betaalpassen en creditcards. Meer informatie over de mogelijkheden en de gang van zaken via de website.