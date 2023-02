Ruim duizend patiënten per jaar krijgen 'onnodig' defibrillator: zorginstituut slaat alarm

met video Landschap Overijssel vervangt aftakelen­de beuken op De Horte bij Wijthmen: tientallen bomen plat

Landschap Overijssel voert in februari herstelwerkzaamheden uit op landgoed De Horte bij Wijthmen. Langs de ‘slingervijver’ worden zo’n twintig aftakelende beuken geveld en vervangen door jonge bomen. In het aanpalende rabattenbos worden enkele tientallen bomen gekapt, waardoor de overige bomen meer leefruimte krijgen. Eind dit jaar wordt een nieuwe ‘driepuntsbrug’ over de meanderende waterloop aangelegd en er wordt een verdwenen duiventil in ere hersteld.

