Schaduw van strijd in Oekraïne hangt boven start Nationale Viering van de Bevrijding in Zwolle

Kans op onweer en hagel tijdens Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel: ‘Maar kunnen Zwolle ook net niet raken’

Zware windstoten, onweer en hagel, of toch een voorzichtig zonnetje? Of de festivalgangers op Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle vandaag droog blijven, is nog maar de vraag. ,,Dat er buien gaan vallen is zeker, maar het zou zomaar kunnen dat ze Zwolle net niet raken.”