SchilderSchoolZwolle zet de deuren open voor de ‘serieus geïnteresseerde’ aspirant-schilder

Winkeliers vrezen parkeerpro­ble­men na uitbrei­ding centrum Stadshagen: ‘Gemeente Zwolle komt aan onze levensvat­baar­heid’

Winkeliers in het centrum van de Zwolse wijk Stadshagen maken zich grote zorgen over toekomstige parkeermogelijkheden bij hun zaken. De bejubelde uitbreiding van het koophart krijgt ineens een wrange bijsmaak. ,,Een matige parkeervoorziening kan ervoor zorgen dat ons centrum wordt gemeden of online de voorkeur krijgt.’’

8 maart