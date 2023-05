Schipper en brandweerman onwel door lekkende accu pontje in Hattem, bootjes ontruimd

Nieuwe fietstun­nel tussen Dalfsen en Zwolle twee uur na opening bekriti­seerd: ‘Moet er eerst iemand verongeluk­ken?’

De nieuwe fietstunnel bij het spoor over de N340 tussen Dalfsen en Zwolle is net open, of er klinkt kritiek. De onderdoorgang is prima door autoverkeer te nemen en dat is volgens omwonenden ‘levensgevaarlijk’. De oplossing? ,,Zet er camera’s op. Iedere keer een boete van 500 euro. Dan is het snel afgelopen.”