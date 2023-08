Schipper mag ik overvaren, ja of nee? Fietsen langs de IJssel bij Heino, Den Nul en Wijhe

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: opa en kleindoch­ter uit Zwolle vieren verjaardag Mick Jagger • Afscheid van geliefde collega’s op school in Zwartsluis

De kans wordt steeds kleiner, maar opa Dick en kleindochter Lynn uit Zwolle hopen nog steeds samen een keer naar de Stones te gaan - nu deden ze eerst wat anders. In Zwartsluis nam het Agnieten College afscheid van twee gewaardeerde collega’s, in de Noordoostpolder doen ze een oproep voor nieuwe bridgespelers! Dat stuurden onze lezers deze week in.