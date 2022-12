Schitterende plaatjes in het ochtendgloren na de koudste nacht: kijk mee

De schitterende ochtend, gladheid en mist volgen op wat Weeronline ‘de koudste nacht van het jaar’ noemt. De temperatuur daalde in Twente naar -9 graden, net iets kouder dan de nacht van 20 november, toen het kwik naar -8,8 daalde. Ook in De Bilt is het de koudste nacht van het winterseizoen. De temperatuur is daar gedaald naar -7,6 graden, op 20 november daalde het kwik op het hoofdstation naar -7,0 graden.

Volgens meteoroloog Rico Schröder ‘gebeurt het niet vaak in het opwarmende klimaat dat het al zo vroeg in het winterseizoen zo koud is als nu’. ,,Maar het komt wel vaker voor. Zo kwam het in de winter van 2013 al op 8 december tot strenge vorst met een minimumtemperatuur beneden -10 graden in onder andere Eelde en Twente. Op 10 december 2003 vroor het ook streng in Twente met -10,1 graden. Ook in 2011 en in 2017 was het al vroeg in het winterseizoen net zo koud als nu.”