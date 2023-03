Schlagerkoning Heino (84) raakt sprakeloos bij concert in dorp Heino: ‘Je moet hier bij zijn om het te geloven’

Overzicht Zwolle Urk komt terug van 1-3 achter­stand, Nieuwleu­sen profileert zich als titelkandi­daat en Jarrisch Keizer pakt met DESZ knap punt bij rentree

Vanwege de sneeuw is een groot deel van het programma in de regio Zwolle gesneuveld. Toch blijven er genoeg leuke potjes over. Urk en SVI speelden zeer enerverende wedstrijden, met dezelfde score: 3-3. Nieuwkomer Nieuwleusen profileert zich in de tweede klasse steeds meer als echte titelkandidaat, terwijl Jarrisch Keizer zijn rentree bij DESZ opluistert met een knap punt tegen FC Horst. Dit overzicht wordt regelmatig ververst.