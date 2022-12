Scholierenbus van Veluwe naar Zwolle keert terug (en er verandert vanaf dit weekend nog veel meer)

Met de komst van busbedrijf EBS gaat de dienstregeling van RRReis in de regio Zwolle komend weekend op de schop. Lijnen krijgen een nieuw nummer, de bus stopt op sommige plekken vaker en op andere juist minder vaak.

Hoewel de naam RRReis hetzelfde blijft en ook de elektrische BYD-bussen niet veranderen, neemt achter de schermen vervoersbedrijf EBS zondag het stokje over van Keolis. CEO Wilko Mol van de nieuwe vervoerder noemde 11 december eerder al ‘een spannend moment’.

Zo’n overname van het busvervoer brengt de nodige wijzigingen met zich mee. Zo neemt EBS afscheid van de lijnen die als C zijn genummerd. C1 (Nunspeet-Zwolle-Dedemsvaart), C2 (Apeldoorn-Arnhem) en C3 (Ede-Wageningen) werden een paar jaar geleden door Keolis geïntroduceerd onder de noemer ‘comfortRRReis’. Extra comfortabele bussen die op belangrijke verbindingen rijden.

Geen paniek, want hoewel de C verdwijnt blijven de lijnen ‘gewoon’ rijden. C1 wordt omgedoopt tot lijn 301 en gaat doordeweeks overdag ieder halfuur rijden in plaats van elk kwartier. Een kwestie van vraag en aanbod op elkaar afstemmen, stelt de vervoerder. Het gedeelte binnen Zwolle (tussen station en Bergkloosterweg) blijft wel een kwartierdienst.

Scholierenlijnen

Goed nieuws is er voor scholieren van de Deltion-campus in Zwolle. Een aantal speciale scholierenlijnen verdween tijdens de lockdowns en keerde niet meer terug, maar daarin komt nu verandering. Zo rijdt bus 601 ’s ochtends als vanouds tussen Apeldoorn en Deltion en kunnen Veluwse scholieren ’s middags naar huis met 609 die van Deltion naar het transferium bij Heerde-Zuid rijdt.

Stadsdienst Zwolle

Binnen Zwolle blijven de stadsbussen hun vertrouwde rondes rijden. De dienstregeling in Stadshagen wordt iets versoberd. Sinds twee jaar wordt de wijk bediend door twee buslijnen. Een daarvan, lijn 11, rijdt voortaan in de avonduren en in het weekend alleen op oproepbasis. EBS wijst op de trein tussen Zwolle Stadshagen en Zwolle als alternatief.

Dedemsvaart

De populaire verbinding tussen Dedemsvaart en Zwolle krijgt een nieuw nummer. De 83 wordt omgedoopt tot 217 en krijgt bij De Lichtmis een directe aansluiting op lijn 40. In de ochtendspits rijdt de bus vijf keer per uur richting Zwolle; ’s middags gaat de bus elk kwartier richting Dedemsvaart.

‘Intercity’

Het aanbod tussen Zwolle en Apeldoorn verandert nogal. Lijnen 202 en 203 komen te vervallen, maar daar komen twee andere verbindingen voor terug. Vanaf zondag (en vooral maandag, want in het weekend rijden minder bussen) rijdt snelbus 201 rechtstreeks over de A50 van Apeldoorn naar Zwolle en andersom, stopt de 210 onderweg ook in Epe en Heerde en rijdt lijn 304 door alle dorpen op de route.

Kampen

De bussen rond Kampen en in Flevoland vallen nog onder vervoerder OV Regio IJsselmond. Hier wordt volgend jaar december de RRReis-dienstregeling ingevoerd. Voor nu verandert er weinig in het aanbod. Buurtbus 510 in Kampen krijgt er twee haltes bij.