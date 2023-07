Schoonmaakmiddel lekt al jaren uit ‘douche voor treinen’ in Zwolle: ‘Zeer onwenselijk’

Met video Feyenoord neemt gewilde verdediger Thomas Beelen (22) over van PEC Zwolle

PEC Zwolle-verdediger Thomas Beelen (22) kiest voor een transfer naar Feyenoord. De rechtsbenige verdediger brak afgelopen seizoen door bij de Zwollenaren en stond in de belangstelling van veel Nederlandse clubs. PSV en Feyenoord waren tot het laatst in de strijd, maar Beelen kiest nu voor de landskampioen. Ook AZ en FC Twente hadden interesse in Beelen.