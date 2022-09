Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Zwolle

Met video Zoektocht naar al weken vermiste Bennie (62) in Zwolle zonder resultaat: ‘Dit vreet aan je’

Een uitgebreide zoektocht naar de vermiste Bennie Dijkslag (62) uit Zwolle heeft dinsdagavond geen resultaat opgeleverd. Zo’n twintig vrijwilligers van Search and Rescue (SAR) Nederland zochten met drones en honden in de omgeving van het Westerveldse Bos. Dijkslag is al sinds 29 augustus vermist, zijn broer en zus maken zich ernstige zorgen over hem. ,,We hopen op een teken van leven.”

13 september