Seinstoring op flessenhals Meppel-Zwolle voorbij: treinen rijden weer volgens spoorboekje

Dit vinden Zwollena­ren van plan voor autovrije zondag: ‘Voor de bühne’

Bij ondernemers en bewoners van de binnenstad zijn de reacties wisselend op het plan van de gemeente Zwolle om in de stad een autovrije zondag te organiseren. ,,Dit is voor de bühne”, zegt Bart Dikkeschei, voorzitter van binnenstadbewonersclub BBZ, over het idee om met name auto’s uit hartje centrum en omliggende wegen te weren.

16 november