Senioren willen nieuw huis, maar wat wordt gebouwd voldoet niet aan wensen: dit dorp trekt aan de bel

Geslaagd carnaval in Zwolle, al was het soms wel erg druk: ‘Honderd wachtenden voor kroeg’

De fanatieke carnavalsvierders weten van geen ophouden en gaan nog even door, maar Sassendonk kan alvast terugkijken op een prachtig en druk feest. Het was soms zelfs té druk in de Zwolse binnenstad. Horecaman Hendrik Karabagias denkt aan een tweede buitentent in de stad. ,,Het mocht dit jaar niet helaas.”