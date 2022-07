Serie over NSB-burgemeester uit Zwolle legt pijnlijke familiegeschiedenis bloot

Over de band met Zwolle weet Jongsma niet meer dan dat haar overgrootvader hier is geboren. ,,In mijn familie werd er niet gepraat. We hebben onze informatie voornamelijk uit het Nationaal Archief, daar is veel informatie over zijn leven te vinden. En we kregen hulp van een historicus. Hoe lang hij in Zwolle is gebleven, is niet bekend. Hij heeft ook nog in Rotterdam gewoond.”