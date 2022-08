Shoppend Zwolle houdt van Peters snackcorner: ‘Ik ben hier letterlijk geboren’

Met VideoAf en toe een frietje met of kroket eten. Wie doet dat nou niet? Velen van ons zijn regelmatig in een snackbar te vinden. Maar wie staat er eigenlijk achter de toonbank? De Stentor gaat op pad. Vandaag zijn we in Zwolle, bij Snackcorner Hollandia van Peter den Elzen (57). ,,Als ik iets zelf niet lekker vind, verkoop ik het niet.’’