Vaders leren vlechten in Lemeler­veld: ‘Je komt in de knoei met je eigen handen’

Tobben met haren vlechten van dochterlief: veel vaders zullen zich hier in herkennen. Daarom was afgelopen zaterdagmiddag tijdens het Sukerbietenfeest in Lemelerveld een workshop. Met halverwege een potje bier en aan het eind een prijs voor de best vlechtende vader.