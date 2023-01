Slapen onder Sallandse sterrenhemel: ‘Landbouw gaat minder opbrengen, we moeten inkomsten verbreden’

Overijssel schiet nu de paasvuur­bou­wers te hulp: ‘Voor behoud eeuwenoude traditie’

De provincie helpt bouwers van paasvuren uit de brand die binnen 4 kilometer van een Natura 2000-gebied liggen. Overijssel vergoedt de kosten als er gespecialiseerd ecologisch onderzoek nodig is om te bepalen in welke mate stikstof in de natuur terecht komt.

