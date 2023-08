Snel weglopen na etentje in Zwolle komt trio duur te staan: ‘Ik dacht dat iemand anders zou betalen’

PEC Zwolle maakt het FC Twente lastig, maar gaat in slotfase onderuit

PEC Zwolle hield zondag lang stand in Enschede en mocht zelfs even hopen op een overwinning. Maar in de slotfase maakte FC Twente toch het verschil (3-1), waardoor de promovendus met lege handen terug moest naar Zwolle.