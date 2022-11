Social media kleurt rood van de prachtige zonsondergang (geniet hier mee met de mooiste plaatjes)

Avondrood betekent in dit geval: mooi weer als morgen Sinterklaas aankomt. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Wel kan dat betekenen dat er vorst aan de grond is. Morgen wordt een zonovergoten zaterdag. De zon schijnt volop en het blijft overal droog. Alleen in het noorden komt eerst meer bewolking voor. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden en naar 16 in het zuiden.

Marcel Vredeveld liep op de dijk bij Holtenbroek in Zwolle toen hij zicht had op Stadshagen. Dat leverde mooie silhouetten van de wijk op zoals hier boven te zien is. En Gerbrand Meijer ging zoals vaker een rondje in de Weerribben. ,,We wandelen eigenlijk elke dag aan het eind van de middag. Deze tijd van het jaar is het extra mooi omdat de zon dan ondergaat. Elke dag is het weer anders. Vandaag hebben we wel extra tijd genomen om te genieten van de kleuren en de nevel.” Dat is te zien op onderstaande foto: