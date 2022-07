Sonarboot vindt per toeval autowrak in Zwolse wetering, maar hoe het daar komt? Niemand weet het

Daniël ten Have van Techno Diving uit Wijhe is vrijdag onderweg naar Zwolle om een gezonken bootje in de stadsgracht te bergen. De sonar staat tijdens zo’n vaartochtje constant aan. ,,Zien we iets dat interessant is, dan varen we terug of kijken we de beelden even terug’’, vertelt zijn vader Johan ten Have. Hij wordt vaak ingeschakeld bij sonar-zoekacties en is de gekste dingen tegengekomen.