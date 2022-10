Stadkamer Zwolle opent drie nieuwe Informatiepunten Digitale Overheid

Stadskamer Zwolle is een bibliotheek, maar ook kunnen bezoekers er terecht voor leren, ontmoeten en cultuur. De nieuwe locaties sluiten daarop aan; inwoners kunnen er voor van alles terecht. De Informatiepunten kunnen helpen en vragen beantwoorden of een goede verwijzing regelen, legt burgemeester Peter Snijders uit. ,,Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een paspoort of rijbewijs, verkeersboetes of zorgondersteuning.’’

Niet vanzelfsprekend

Vorig jaar opende het Informatiepunt Digitale Overheid bij Stadkamer Centrum. ,,Met de drie extra informatiepunten hebben alle vestigingen nu een plek waar inwoners terecht kunnen voor dit soort hulp’’, concludeert Snijders.

,,De digitalisering van de dienstverlening van de overheid is voor veel mensen een uitkomst. Mensen zijn blij met de nieuwe mogelijkheden die het geeft’’, legt de burgemeester uit. ,,Helaas is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Ook in Zwolle zijn er nog steeds mensen die niet digitaal vaardig zijn. Streven is dat in alle bibliotheken in Nederland Informatiepunten Digitale Overheid komen.’’

Opening nieuwe locaties

Inwoners zijn welkom op de opening van informatiepunten op donderdag 27 oktober. De opening van locatie Zwolle-Zuid is van 10.30 tot 11.15 uur. Hierbij zijn burgemeester Peter Snijders en wijkwethouder Arjan Spaans aanwezig. De opening van Stadshagen is van 12.00 tot 12.45 uur. Wijkwethouder Michiel van Willigen is er ook bij. Wijkwethouder Dorrit de Jong is van 13.30 tot 14.30 uur bij de opening van de locatie Aa-landen.

Spreekuren Informatiepunten Digitale Overheid

De Informatiepunten Digitale Overheid werken met spreekuren. Mensen kunnen gewoon binnenlopen. De hulp is gratis. De spreekuren zijn op de volgende dagen en tijden:

· Aa-landen (Dobbe 23): woensdag en donderdag van 14.00 - 16.00 uur.

· Stadshagen (Werkerlaan 1b): dinsdag van 13.00 - 15.00 uur en donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

· Zwolle-Zuid (Van der Capellenstraat 95): woensdag van 13.00 - 15.00 uur en donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

· Centrum (Zeven Alleetjes 1a): maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 - 15.00 uur.