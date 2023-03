Stak Etienne (34) uit Zwolle slachtoffer met kapot whiskyglas? ‘Bewust de kans op overlijden aanvaard’

Er komt een 'private karaokebar' aan de Melkmarkt in Zwolle: in mei opening

Zwolle is straks een stukje ‘belevingshoreca’ rijker. In mei wordt een ‘private karaokebar’ geopend in het oude Griekse restaurant Sirtaki, aan de Melkmarkt in Zwolle. Dat meldt horecabaas Hendrik Karabagias, die het pand begin dit jaar overnam.