Stalker uit Zwolle staat met bloemen voor de deur en solliciteert bij haar werk: ‘Je kan het toch bespreken?’

UPDATE | MET VIDEO Boeren bij politiebu­reau voor gearres­teer­de jongen (16), gooien daarna verkeers­plein Zwol­le-Zuid dicht

Enkele honderden boeren hebben zich dinsdagavond met tractoren verzameld bij het politiebureau aan de Koggelaan in Zwolle. Toen bleek dat wat ze zochten niet meer op het bureau aanwezig was, loste de menigte al snel op. Niet veel later dook de groep weer op bij het verkeersplein bij de afrit Zwolle-Zuid.

28 juni