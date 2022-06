Stedelijk Museum Zwolle laat erfenis van 2 ton na: nieuw fonds voor cultuurhistorie

Hoewel afgelopen mei het nieuwe Zwolse museum ANNO opende aan de Melkmarkt, duikt nu toch nog even voorganger Stedelijk Museum Zwolle op. Waar het interactieve en speelse ANNO bijna letterlijk uit de as van het Stedelijk Museum Zwolle verrees, heeft die laatste ook nog wat in petto voor de stad. Het bestuur dat de oude museumstichting vorig jaar heeft opgedoekt, komt met een nieuw fonds waarin de overgebleven pakweg 200.000 euro gestort wordt. Met de zogeheten Stichting Cultuurhistorie Zwolle gaan initiatieven en activiteiten ondersteund worden die zich richten op cultuurhistorische aspecten van de stad.