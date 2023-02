Steekincident in Zwolle: bewoner én man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden

In een woning aan de Anjelierstraat in Zwolle is zondagavond een steekincident geweest. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om ‘een conflict in de privésfeer’.

Wat er zondagavond precies is gebeurd in de bovenwoning, wil politiewoordvoerder Simone van Dijk om die reden niet melden. Kort na 22.00 uur kreeg de politie melding van een steekincident aan de Anjelierstraat, in de wijk Assendorp.

Eén verdachte, de bewoner, was in de woning toen de politie arriveerde. De agenten troffen de andere verdachte in eerste instantie niet aan. ,,Niet veel later werd de tweede verdachte, een 27-jarige man zonder vaste woon- en/of verblijfplaats, alsnog aangehouden’’, aldus Van Dijk. ,,De bewoner en de 27- jarige man zijn beiden aangehouden voor betrokkenheid bij dit steekincident.’’

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

