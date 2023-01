Steigerbouwer gewond bij ongeluk op bouwplaats naast Broerenkerk in Zwolle: ‘Enorm schrikken’

Veel afval gedumpt bij containers in Zwolle door nieuw afvalsys­teem? ‘Alles loopt volgens verwach­ting’

Na de invoering van het nieuwe afvalsysteem klagen dagelijks Zwollenaren via sociale media over gedumpt afval naast containers. De SP heeft al meer dan tweehonderd klachten ontvangen. Afvalwethouder Paul Guldemond meldt niet ontevreden te zijn en twee keer een piek in aantal dumpingen te hebben gezien.

17 januari