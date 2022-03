Ster-organisator Jan van Ommen overleden

VIDEO Koning in Zwolle om te praten over oplossen burenru­zies

Hoog bezoek in Zwolle. Koning Willem-Alexander is woensdagmorgen bij het jongerencentrum van Zwolle-Zuid aangekomen om te spreken over buurtbemiddeling. Zwolle begon 25 jaar terug als eerste gemeente in het land met het oplossen van conflicten met buren door getrainde vrijwilligers en daar wil de koning vanochtend alles over weten.

23 maart