Sterrenkok Daniël uit Zwolle is nu vuilnisman: ‘Ik was meteen verkocht’

Chauffeur wordt mishandeld, maar sluit dader op in zijn touringcar in Zwolle

Een touringcarchauffeur is in Zwolle mishandeld nadat hij een onbekende man in zijn bus aantrof. Volgens de politie was de man vermoedelijk op dievenpad aan de Hanzelaan. De chauffeur wist de man vast te houden in de bus.

29 augustus