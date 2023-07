Stevig onweer en hagelstenen van twee centimeter groot: code geel voor Midden- en Oost-Nederland

Rechter gelooft ‘knakworst-scenario’ niet en stuurt William (55) uit Zwolle maanden de cel in

Een 55-jarige man die brand stichtte bij de voordeur in een flat in Zwolle is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Zelf zei hij dat hij bij de deur zijn meegebrachte knakworsten op wilde warmen.