Stichting MYzwolle adopteert Oekraïens dorp: ‘Willen de mensen weer het normale leven teruggeven’

Noodkreet van moeder Talitha krijgt gehoor: speciaal begraaf­veld voor vroeggebo­ren kindjes in Hattem

Ze moest haar vroeggeboren kind in haar eigen achtertuin begraven, omdat er geen begraafplek was voor hem in haar woonplaats Hattem. Dankzij de noodkreet van Talitha van der Ziel komt daar nu verandering in. Vanaf juli kunnen ouders hun kind begraven op het zogenoemde ‘sterretjesveld’.