PEC Zwolle Vrouwen Kan PEC Vrouwen volgende stap zetten ondanks vertrek sterkhou­ders? Fortuna in eerste duel te sterk

Met de wedstrijd bij Fortuna Sittard is PEC Zwolle Vrouwen begonnen aan de nieuwe competitie. Vorig seizoen speelden de Blauwvingers sterk in het tweede deel. Krijgt de vooruitgang vervolg nu een aantal gevestigde namen is weggevallen? Tegen de Limburgers kon PEC Zwolle lang meekomen, maar viel het doek in de slotfase: 3-1.