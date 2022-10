Subsidies voor Beiaard Stichting in Zwolle en dialectproject in de Achterhoek

Harpiste Megan (17) uit Zwolle is gek op klassieke muziek: ‘Je maakt je eigen verhaal’

Klassieke muziek alleen voor oudere mensen? De 17-jarige harpiste Megan van Uffelen spreekt dat stereotypische beeld tegen, want ze is dol op klassieke muziek. Zo dol, dat het harptalent Radio 4 heeft uitgenodigd op haar middelbare school Meander College in Zwolle om er over te spreken. ,,Er is heel veel ruimte voor eigen creativiteit.”

4 oktober